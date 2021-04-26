﻿ Земфира выпустила стильное видео на трек «Пальто». Его сняла Рената Литвинова. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Земфира выпустила стильное видео на трек «Пальто». Его сняла Рената Литвинова

26.04.2021 18:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Земфира выпустила лирическое видео на песню «Пальто» из последнего альбома «Бордерлайн». Его режиссером стала Рената Литвинова. Поклонники отмечают, что ролик вышел очень стильным и говорят, что хотят мерч от «Земфиры» с цитатами из песни.


Кадр из клипа «Пальто». Фото: YouTube-канал zemfira

Новое видео трудно назвать музыкальным клипом, а вот лирическим видео — вполне. Цитаты из песни, на которую снят клип, появляются в самых разных местах: от кассеты магнитофона, бирки на одежде и воздушном шарике до пачки сигарет, экрана мобильного телефона и номерка из гардероба. Самые преданные поклонники уже заметили отсылку к дебютному альбому певицы: в некоторых кадрах полностью повторяются шрифт и узор с обложки. «Где подписать петицию за мерч от Земфиры?» — пишет одна из поклонниц. Другой поклонник добавляет: «Показалось, что на эти несколько минут, меня унесло в юность. Мотив, видеоряд, голос Земфиры. Песня очень красивая».

«Пальто» — трек из седьмого альбома Земфиры «Бордерлайн», релиз которого состоялся 26 февраля. Судя по прослушиваниям на Spotify, то это второй по популярности трек из альбома, выше него — только «Жди меня».

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Земфира выпустила лирическое видео на песню «Пальто» из последнего альбома «Бордерлайн». Его режиссером стала Рената Литвинова. Поклонники отмечают, что ролик...
 
Новости дня
Новости разные
 
Никогда такого не было и вот опять: Беларусь резко нарастила продажи растворителей в Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by