Земфира выпустила стильное видео на трек «Пальто». Его сняла Рената Литвинова

Источник материала: Tut.by

Земфира выпустила лирическое видео на песню «Пальто» из последнего альбома «Бордерлайн». Его режиссером стала Рената Литвинова. Поклонники отмечают, что ролик вышел очень стильным и говорят, что хотят мерч от «Земфиры» с цитатами из песни.



Кадр из клипа «Пальто». Фото: YouTube-канал zemfira

Новое видео трудно назвать музыкальным клипом, а вот лирическим видео — вполне. Цитаты из песни, на которую снят клип, появляются в самых разных местах: от кассеты магнитофона, бирки на одежде и воздушном шарике до пачки сигарет, экрана мобильного телефона и номерка из гардероба. Самые преданные поклонники уже заметили отсылку к дебютному альбому певицы: в некоторых кадрах полностью повторяются шрифт и узор с обложки. «Где подписать петицию за мерч от Земфиры?» — пишет одна из поклонниц. Другой поклонник добавляет: «Показалось, что на эти несколько минут, меня унесло в юность. Мотив, видеоряд, голос Земфиры. Песня очень красивая».

«Пальто» — трек из седьмого альбома Земфиры «Бордерлайн», релиз которого состоялся 26 февраля. Судя по прослушиваниям на Spotify, то это второй по популярности трек из альбома, выше него — только «Жди меня».