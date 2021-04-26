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СК объявил в розыск бывшего сотрудника ГУБОПиК
Источник материала: АФН
СК признал обвиняемым и объявил в розыск бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД Станислава Лупоносова.
Действия Станислава квалифицированы по ст.352 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда) УК Республики Беларусь.
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СК признал обвиняемым и объявил в розыск бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД Станислава Лупоносова.
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