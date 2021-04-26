Лукашенко: Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавший край

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нужно сделать все, чтобы след техногенной катастрофы остался только в исторических хрониках и памяти о героях-ликвидаторах. Об этом заявил Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Сегодня президент принял участие в митинге-реквиеме по случаю 35-ой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Он прошел в 46 километрах от места взрыва – в городском поселке Брагин. Четвертая часть территории Беларуси в апреле 1986 года в одночасье стала непригодной для жизни людей. Более 300 тысяч человек потеряли свои дома. Белорусское Полесье – жемчужину Беларуси – удалось возродить. Но работы предстоит еще много, сказал президент, обращаясь к местным жителям.

«Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов. Для белорусского народа она стала национальным, экологическим, экономическим и социальным бедствием. Нам советовали закрыть эту часть страны на замок. Но чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами, никогда не сдаваться и не вставать на колени», – заявил Лукашенко.

В честь памятной даты Александр Лукашенко принял участие в закладке «Аллеи памяти» в центре Брагина, на которой символично высадили 35 кленов.