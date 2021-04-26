|
Лукашенко: Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавший край
26.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нужно сделать все, чтобы след техногенной катастрофы остался только в исторических хрониках и памяти о героях-ликвидаторах. Об этом заявил Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Сегодня президент принял участие в митинге-реквиеме по случаю 35-ой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Он прошел в 46 километрах от места взрыва – в городском поселке Брагин. Четвертая часть территории Беларуси в апреле 1986 года в одночасье стала непригодной для жизни людей. Более 300 тысяч человек потеряли свои дома. Белорусское Полесье – жемчужину Беларуси – удалось возродить. Но работы предстоит еще много, сказал президент, обращаясь к местным жителям.
В честь памятной даты Александр Лукашенко принял участие в закладке «Аллеи памяти» в центре Брагина, на которой символично высадили 35 кленов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси отметил: нужно сделать все, чтобы след техногенной катастрофы остался только в исторических хрониках и памяти о героях-ликвидаторах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)