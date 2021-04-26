Никогда такого не было и вот опять: Беларусь резко нарастила продажи растворителей в Украину

Поменялся и крупнейший поставщик. Если раньше им была Россия, то теперь больше всего продукции идёт от белорусских производителей, передает Еврорадио.

Тысячи тонн от частников

Только крупнейшие поставщики лакокрасочных растворителей поставили в первом квартале этого года в Украину 12,2 тысячи тонн продукции. Это почти половина от общего импорта растворителей в Украину, который составил 27,2 тысячи тонн.





Объёмы поставок серьёзно наращивают несколько белорусских компаний. Среди них — "Белэнергомашэкспорт", "Аркадахим", "Эстика-Инвест" и "Лесохимик". Еврорадио изучило, что это за компании. Все они частные, их возможные связи с государством или с близкими к властям бизнесменами не прослеживаются. Самое интересное — владелец ООО "Эстика-Инвест".





Официальным собственником компании значится зарегистрированная на Британских Виргинских островах "МЭЙНУЭЙ ИНВЕСТ КОРП.". Компания с идентичным названием (MANEWAY INVEST CORP.) и такой же "пропиской" значилась в "Панамском досье". За ней стоят граждане Беларуси, у которых есть связи с ещё несколькими офшорами.





Один из бенефициаров — некто TSYPLAKOV MIKHAIL. Человек с таким именем, Цыплаков Михаил, в конце 1990-х работал коммерческим директором компании "ЛУКОЙЛ-Белоруссия". Ещё до этого он владел эстонской LUKOIL Eesti AS. Также среди владельцев MANEWAY INVEST CORP. значится некто ALFIYA TSYPLAKOVA. В том же конце 1990-х она и TSYPLAKOV MIKHAIL пытались получить латвийский вид на жительство — после того, как им отказали в эстонском.













Перейдём к другим поставщикам. Владельцы — частные лица, не фигурировавшие ни в контексте офшоров, ни в связи с госорганами. Самое занимательное в случае с "Аркадахим": эта компания тесно сотрудничает с российскими нефтекомпаниями.





Интересное в компании "Лесохимик" — когда-то она была монополистом на рынке производства скипидара и канифоли и чуть было не попала под рейдерский захват в начале 2010-х. Сегодня предприятие работает отлично: чистая прибыль в 2020-м — 2,3 миллиона рублей. Для сравнения: в 2019-м показатель был куда скромнее — 390 тысяч рублей. Среди партнёров предприятия — "Нафтан", "Сибур" и другие профильные организации.





Кто покупает растворители и зачем?

Лидер по закупкам белорусских растворителей — группа компаний "БРСМ". Её напрямую связали с финансированием украинского политика Анатолия Шария, который занимает откровенно пророссийскую позицию.





Заняты в импорте и небольшие украинские компании, за которыми стоят местные предприниматели средней руки.





Куда интереснее контекст, в котором идёт повышение поставок растворителей в Украину. Как сообщает украинский портал enkorr, минимум 60% от всех ввозимых в Украину растворителей для лакокрасочной промышленности представляют собой смесь октаноповышающих компонентов и поступают в адрес компаний, занимающихся производством и розничной реализацией нефтепродуктов.





Одновременно в Украине утверждают, что часть компаний-импортёров связана с нелегальными мини-НПЗ и "подпольными" сетями заправок, где продаётся контрафактное автомобильное топливо.





Зачем "мутить" с растворителями? Дело в том, что они не облагаются акцизами — поэтому закупать их куда дешевле. А значит, рентабельность производства нефтепродуктов из них существенно выше.





Ещё выгоднее было бы под видом неподакцизных растворителей завозить в Украину топливо. Но здесь за руку словить очень трудно, несмотря даже на крупный скандал из-за поставок таких "растворителей" из Беларуси в 2012 году. Тогда речь как раз и шла о контрабанде белорусских нефтепродуктов под видом другой продукции.