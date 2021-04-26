Уткин: Тедеско хорошо стать тренером сборной Беларуси - в тактическом отношении у него получается только пюре

«Оставить Тедеско или смириться с тем, что он хочет уехать? Федун даже сказал, что не может же он его приковать наручниками. Учитывая историю их взаимоотношений, думаю, что Тедеско это даже понравится. Германия – родина индустриального порно. Думаю, стоит обсудить вариант с наручниками. Сделайте наручники с мехом красно-белым какие-нибудь. Может быть это и окажется существенным, чтобы оставить тренера, который неделю назад сгорел безнадежному аутсайдеру 0:3, а сейчас, имея численное преимущество, ничего кроме давления, такой мялки, которой пюре делают, не придумал.



