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Уткин: Тедеско хорошо стать тренером сборной Беларуси - в тактическом отношении у него получается только пюре

26.04.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский журналист Василий Уткин считает, что главный тренер «Спратака» Доменико Тедеско мог бы возглавить сборную Беларуси.

«Оставить Тедеско или смириться с тем, что он хочет уехать? Федун даже сказал, что не может же он его приковать наручниками. Учитывая историю их взаимоотношений, думаю, что Тедеско это даже понравится. Германия – родина индустриального порно. Думаю, стоит обсудить вариант с наручниками. Сделайте наручники с мехом красно-белым какие-нибудь. Может быть это и окажется существенным, чтобы оставить тренера, который неделю назад сгорел безнадежному аутсайдеру 0:3, а сейчас, имея численное преимущество, ничего кроме давления, такой мялки, которой пюре делают, не придумал.

Тедеско хорошо стать тренером сборной Беларуси, потому что тогда, во-первых, окончательно станет понятно, что у него беларусская фамилия, а во-вторых, потому что действительно из средств, которыми он работает в тактическом отношении, получается только одно — пюре. Все какое-то разнообразие для наших беларусских братьев. Простите меня за этот сарказм, знаю, что он воспринимается болезненно. Безусловно, жыве Беларусь!», — сказал Уткин в видео на своем Youtube-канале.
 
 
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Российский журналист Василий Уткин считает, что главный тренер «Спратака» Доменико Тедеско мог бы возглавить сборную Беларуси.
 
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