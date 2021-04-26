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Не опять, а снова: в Беларуси повышаются цены на топливо
26.04.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр - Sputnik. Цены на топливо в Беларуси повышаются с 27 апрля, сообщили в концерне "Белнефтехим".
По принятой концерном практике, повышение составит 1 копейку и уже со вторника цены на АЗС будут выглядеть следующим образом (за литр)
Последует
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Рост цены на моторное топливо с начала года составил шесть процентов, сообщили в профильном концерне.
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