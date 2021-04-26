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Стариков о возможных последствиях реализации заговора против Лукашенко

26.04.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Стариков о возможных последствиях реализации заговора против Лукашенко

Российские спецслужбы обладают всеми необходимыми доказательствами заговора против белорусского лидера Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А в понедельник стало известно и о некоторых признательных показаниях фигурантов этого дела. Каковы могли бы быть последствия заговора, если бы его вовремя не раскрыли, рассуждает член Центрального совета Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду", писатель Николай Стариков. 

© Photo : Пресс-служба президента Беларуси
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"Любой государственный переворот, который планирует устранение законного лидера страны, президента, не может быть не санкционирован лидерами других крупнейших государств. Значит, что за такими действиями стоят руководители спецслужб самых сильных держав мира, которые получили на это санкцию своего руководства, по другому – никак", – сказал Стариков.

По мнению эксперта, в случае осуществления заговора, его участники были бы признаны преступниками со всеми вытекающими последствиями, по аналогии с турецким военным путчем 2016 года.

Комментарий известного политического эксперта Николая Старикова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Действия России в случае реализации покушения на белорусского лидера были бы однозначными: комментарий политического эксперта Николая Старикова.
 
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