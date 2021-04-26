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В годовщину аварии на ЧАЭС в минский офис к «Зелёным» ломились силовики

26.04.2021 18:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В годовщину аварии на ЧАЭС в минский офис к «Зелёным» ломились силовики
Лидер «Зелёных» Дмитрий Кучук / Еврорадио
Днём 26 апреля силовики пришли в офис партии «Зелёные». Как рассказал Еврорадио глава партии Дмитрий Кучук, силовики стучались в дверь, но им никто не открыл.

— Сейчас вырубили интернет и электричество в офисе. “Тихари” стоят в подъезде, некоторые под дождём на улице… В офисе я один. Получается, не могу выйти, — рассказывает Еврорадио Дмитрий Кучук.

По словам политика, он ещё не принял решение, когда попытается покинуть офис. Вечером Кучук планировал посетить памятные мероприятия по случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и возложить цветы к памятному знаку.

— Я думаю, это связано с тем, что я был заявителем “Чернобыльского шляха”, — добавляет Дмитрий Кучук. Власти не разрешили шествие, и организаторы отказались от его проведения.

Собеседник Еврорадио говорит, что через окна на улице видит много людей, похожих на силовиков в гражданской одежде, и технику. Это называет это «ажиотажем» по случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Светлана Тихановская призвала белорусов вечером 26 апреля зажигать свечи около храмов, чтобы почтить память жертв трагедии в Чернобыле. После этого анонса в центре Минска стали появляться силовики и спецтехника. Сообщается о выборочных проверках личных вещей у прохожих.
 
Теги: Минск
 
 
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Светлана Тихановская призвала белорусов вечером 26 апреля зажигать свечи около храмов.
 
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