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В минский офис Белорусской партии «Зеленые» пытались попасть неизвестные

26.04.2021 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Неизвестные попытались попасть в офис Белорусской партии «Зеленые», сейчас они дежурят в подъезде и на улице, сообщил БелаПАН председатель партии Дмитрий Кучук. Он находится внутри офиса.

 

В минский офис Белорусской партии «Зеленые» пытались попасть неизвестные
Дмитрий Кучук. Фото: Радыё Свабода.

 

«Неизвестные примерно полчаса назад стучали и звонили в дверь офиса. Я в это время был в прямом эфире, поэтому не открывал. Позже в офисе пропало электричество и интернет», — сказал Кучук.

По его словам, сначала трое неизвестных дежурили на улице, сейчас двое из них переместились в подъезд.

Дмитрий Кучук — один из заявителей акции «Чернобыльский шлях». В этом году разрешения на проведение традиционного митинга и шествия Мингорисполком не дал.

По сообщениям корреспондентов БелаПАН, в центре Минска концентрируются силовики с техникой, чтобы пресечь возможные несанкционированные уличные акции.

 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестные попытались попасть в офис Белорусской партии «Зеленые», сейчас они дежурят в подъезде и на улице, сообщил БелаПАН председатель партии Дмитрий Кучук....
 
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