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Привитым от COVID-19 белорусам будут выдавать сертификат о вакцинации

26.04.2021 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусам, прошедшим вакцинацию против COVID-19, по желанию будут выдавать сертификат о вакцинации, с которым можно выезжать за границу, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Привитым от COVID-19 белорусам будут выдавать сертификат о вакцинации
Фото: t.me/minzdravbelarus.

 

«В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Республики Беларусь для поездок за границу», — отмечает Минздрав.

Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года. Стоимость документа каждое учреждение здравоохранения, где проводятся прививки, определяет самостоятельно, и она будет невысокой, заверяет ведомство.

В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID-19, подтверждающая проведение двухэтапной вакцинации.

В сертификате указываются наименование организации здравоохранения, дата рождения лица, получившего профилактические прививки против COVID-19. Сертификат заполняется на русском и английском языках. Наименование вакцины указывается также на русском и английском.

 
 
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Белорусам, прошедшим вакцинацию против COVID-19, по желанию будут выдавать сертификат о вакцинации, с которым можно выезжать за границу, сообщает пресс-служба...
 
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