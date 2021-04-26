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За поджог «Табакерки» житель Жодино приговорен к трем годам колонии усиленного режима

26.04.2021 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Жодино 26 апреля приговорил Сергея Лавкайтиса к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима за поджог киоска «Табакерка», сообщает правозащитный сайт spring96.org.

 

За поджог «Табакерки» житель Жодино приговорен к трем годам колонии усиленного режима
Сергей Лавкайтис.

 

Лавкайтиса обвинили в совершении преступления по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство).

Дело рассматривал судья Иван Гришкевич, гособвинитель — помощник прокурора Дмитрий Ярошевич.

Согласно обвинению, Лавкайтис вечером 5 декабря 2020 года, находясь в общественном месте Жодино, из хулиганских побуждений совершил «умышленные действия, сопровождавшиеся повреждением чужого имущества».

 

За поджог «Табакерки» житель Жодино приговорен к трем годам колонии усиленного режима

 

Предварительно не менее чем в четырех пластиковых бутылках он подготовил легковоспламеняющуюся смесь, затем умышленно облил ею с тыльной стороны торговый киоск «Табакерка» и поджег, в результате чего произошло возгорание, повредившее имущество ЗАО «Энерго-Оил».

Лавкайтиса задержали сразу же, огонь потушили. Причиненный материальный ущерб оценен в 341 рубль 12 копеек.

 
 
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Суд Жодино 26 апреля приговорил Сергея Лавкайтиса к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима за поджог киоска «Табакерка», сообщает правозащитный...
 
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