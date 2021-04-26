ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Большое обновление: Telegram разрешил принимать платежи в любом чате и представил новые веб-версии

26.04.2021 18:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Telegram рассказал в своем блоге о ряде обновлений в мессенджере. В частности, теперь там появилась возможность принимать платежи в любом чате. Кроме этого, запущены сразу две новые версии Telegram для браузера.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Josh Felise / Unsplash

Платежи 2.0

Платежные боты существуют в Telegram с 2017 года, с их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. Но с 26 апреля продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы.

Для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.

Отмечается, что платформа для платежей открытая и бесплатная — Telegram не берет комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар.

Испытать новые возможности на бесплатных тестовых товарах и услугах можно в этом канале.

Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram. Все подробности доступны в технической документации для разработчиков.

Новые версии для браузеров

Также команда представила сразу две новые веб-версии Telegram. «Обе поддерживают анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности — и отлично работают на мобильных устройствах, — обещают разработчики. — Благодаря этим приложениям Вы можете моментально получить доступ к Вашим чатам на любом компьютере или телефоне — без установки, скачав всего 400 KB, что сопоставимо с размером двух фотографий».

Все веб-версии работают независимо от телефона владельца — он может быть выключен или вне сети. Новые приложения доступны по этим адресам:

Поделиться пожеланиями относительно новых версий можно на платформе для предложений и сообщений об ошибках — в настоящий момент только на английском языке.

Другие обновления:

  • отложенные голосовые чаты: с сегодняшнего дня администраторы групп и каналов могут запланировать предстоящий голосовой чат на определенное время;

  • информация из профиля в голосовых чатах: из окна голосового чата теперь можно быстро просмотреть фотографию и данные из графы «О себе» любого участника;

  • установка на Android напрямую с сайта: Telegram для Android можно загрузить напрямую с официального сайта telegram.org;

  • быстрое приближение: теперь можно быстро приблизить фотографии и видеозаписи в чате, не открывая их, — достаточно потянуть за изображение двумя пальцами;

  • улучшения для просмотра медиа: пользователи iOS могут перематывать видеозаписи вперед или назад, удерживая пальцем кнопки плюс-минус 15 секунд. На Android видео можно перематывать, удерживая пальцем правую или левую часть экрана. Двойное нажатие перемотает на 10 секунд в ту или иную сторону;

  • новые анимации на Android при появлении бокового меню и возвращении в чат из списка чатов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, появилась возможность запускать отложенные голосовые чаты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из ячеек одного из банков похитили деньги, сумма ущерба - 660 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by