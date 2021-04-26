Большое обновление: Telegram разрешил принимать платежи в любом чате и представил новые веб-версии

Платежные боты существуют в Telegram с 2017 года, с их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. Но с 26 апреля продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы.
Для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.
Отмечается, что платформа для платежей открытая и бесплатная — Telegram не берет комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар.
Испытать новые возможности на бесплатных тестовых товарах и услугах можно в этом канале.
Также команда представила сразу две новые веб-версии Telegram. «Обе поддерживают анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности — и отлично работают на мобильных устройствах, — обещают разработчики. — Благодаря этим приложениям Вы можете моментально получить доступ к Вашим чатам на любом компьютере или телефоне — без установки, скачав всего 400 KB, что сопоставимо с размером двух фотографий».
Все веб-версии работают независимо от телефона владельца — он может быть выключен или вне сети. Новые приложения доступны по этим адресам:
отложенные голосовые чаты: с сегодняшнего дня администраторы групп и каналов могут запланировать предстоящий голосовой чат на определенное время;
информация из профиля в голосовых чатах: из окна голосового чата теперь можно быстро просмотреть фотографию и данные из графы «О себе» любого участника;
установка на Android напрямую с сайта: Telegram для Android можно загрузить напрямую с официального сайта telegram.org;
быстрое приближение: теперь можно быстро приблизить фотографии и видеозаписи в чате, не открывая их, — достаточно потянуть за изображение двумя пальцами;
улучшения для просмотра медиа: пользователи iOS могут перематывать видеозаписи вперед или назад, удерживая пальцем кнопки плюс-минус 15 секунд. На Android видео можно перематывать, удерживая пальцем правую или левую часть экрана. Двойное нажатие перемотает на 10 секунд в ту или иную сторону;
новые анимации на Android при появлении бокового меню и возвращении в чат из списка чатов.