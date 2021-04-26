В «Центральном» все же откроется «Евроопт»: компания разместила вакансию о поиске сотрудников

Источник материала: Tut.by

Компания «Евроторг» разместила объявление о поиске работников на Независимости, 23. Это адрес универсама «Центральный», где недавно закрылся супермаркет ритейлера «Домашний».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На днях на сайте по поиску работы появилась вакансия от «Евроторга» для заведующего производством. Работников готовы нанять на работу по адресам: Дзержинского, 3б (бывший Bigzz в ТЦ Ocean), Тимирязева, 74 (бывший Bigzz в ТЦ Palazzo) и Независимости, 23 (бывший «Домашний» в универсаме «Центральный»).

Про супермаркеты на Дзержинского и Тимирязева мы писали ранее: магазины по этим адресам с недавних пор числятся в торговом реестре за «Евроторгом».

В компании «Евроторг» пока не комментируют открытие своего магазина в «Центральном», обещают рассказать подробности позже. Тем не менее о том, что на место «Домашнего» в универсам зайдет «Евроопт», продавцы рассказывали еще в марте перед закрытием магазина.



Вход в супермаркет в «Центральном» теперь закрыт. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, легендарный «Центральный» открылся в 1977 году. Компания «НП-Сервис» Ивана Березовского купила магазин в 2014-м. Универсам до сих пор выставлен на продажу на сайте компании почти за 10 млн долларов. Общая площадь объекта — 2809 «квадратов», торговая площадь супермаркета — 838 «квадратов».

В феврале 2021 года у «Домашнего», который также подконтролен Ивану Березовскому, начались проблемы. Многие кредиторы ополчились на «Домашний». Поставщики сообщали о долгах на сотни тысяч рублей. В ответ на это оператор стал закрывать убыточные магазины, реорганизовывать свой бизнес путем выделения 16 компаний и вести переговоры с новыми инвесторами. В числе пострадавших оказались и некоторые работники магазинов «Домашний», которые пожаловались TUT.BY, что их не могут уволить и рассчитать по закону.

По данным ресурса kartoteka.by, ключевые юрлица ритейлера «Гамма Ритейл», «Премьер Маркет», «Пантапаллео», «Семела» и другие с апреля находятся в ликвидации.

Ситуацией заинтересовались силовики. Недавно стало известно, что были задержаны сын и жена Ивана Березовского, возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК (Мошенничество). Основателей и топ-менеджеров сети подозревают в завладении имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.