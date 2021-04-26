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В «Центральном» все же откроется «Евроопт»: компания разместила вакансию о поиске сотрудников
Источник материала: Tut.by
Компания «Евроторг» разместила объявление о поиске работников на Независимости, 23. Это адрес универсама «Центральный», где недавно закрылся супермаркет ритейлера «Домашний».
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Про супермаркеты на Дзержинского и Тимирязева мы писали ранее: магазины по этим адресам с недавних пор числятся в торговом реестре за «Евроторгом».
В компании «Евроторг» пока не комментируют открытие своего магазина в «Центральном», обещают рассказать подробности позже. Тем не менее о том, что на место «Домашнего» в универсам зайдет «Евроопт», продавцы
Напомним, легендарный «Центральный» открылся в 1977 году. Компания «НП-Сервис» Ивана Березовского купила магазин в 2014-м. Универсам до сих пор
В феврале 2021 года у «Домашнего», который также подконтролен Ивану Березовскому, начались проблемы. Многие кредиторы
По данным ресурса kartoteka.by, ключевые юрлица ритейлера «Гамма Ритейл», «Премьер Маркет», «Пантапаллео», «Семела» и другие с апреля находятся в ликвидации.
Ситуацией заинтересовались силовики. Недавно стало известно, что были задержаны сын и жена Ивана Березовского,
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Компания «Евроторг» разместила вакансии о поиске работников на Независимости, 23. Это адрес универсама «Центральный», где недавно закрылся супермаркет ритейлера...
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