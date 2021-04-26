С 27 апреля снова дорожает автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

С 27 апреля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: bere_moonlight0, pixabay.com

— В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю на 16,8 процента. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6 процентов, — проинформировали в «Белнефтехиме». — На основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией, предельный уровень розничных цен на АЗС с 27 апреля изменяется на 1 копейку.

С 27 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 82 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 92 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 14 копеек, ДТ — 1 рубль 92 копейки.

Это двенадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 20 апреля : дизель и бензины подорожали на 1 копейку. Накануне в концерне сообщили, что при условии стабильных цен на нефть и курса белорусского рубля цены на топливо в Беларуси до конца года планируют увеличить на 5−6% .

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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