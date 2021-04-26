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В Могилеве приготовят 5 тысяч дешевых пицц. Рассказываем когда, каких и где
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 27 апреля «Додо пицца» приготовит пять тысяч пицц по цене всего 3,99 рубля за штуку. Такой рекорд уже ставили в Гомеле в воскресенье приготовят 5 тысяч дешевых пицц. Рассказываем, каких и где">Гомеле,
Ресторан «Додо Пицца» на улице Космонавтов, 8, будет готовить классическую «Пепперони» диаметром 25 см. И каждая из 5 тысяч пицц будет стоить 3,99 рубля. В одном чеке может быть до 5 пицц «Пепперони» по сниженной стоимости, заказанных именно в этом ресторане на Космонавтов.
Чтобы успеть приготовить такое большое количество блюд, «Додо Пицца» на Космонавтов, 8, откроется в 9 утра и будет работать до установления рекорда. В Минске, например, ресторан работал до двух часов ночи.
На обслуживании будут работать более 30 пиццеров. Планируется задействовать более тонны теста, которое вызревало в специальных условиях 3 дня и которое привезут на двух машинах. На 5 тысяч пицц пойдет более 170 кг салями пепперони, 600 кг сыра и 625 — томатного соуса.
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