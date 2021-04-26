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На бывшем железнодорожном мосту в Гродно начали укладывать первый слой асфальта
Источник материала: Tut.by
На бывшем железнодорожном мосту, который сейчас переделывают под автомобильный, начали укладывать первый слой асфальта,
Асфальтировать четвертый мост через Неман, который называют «Южный», решили, как говорят строители, половинками — сначала его низовую часть, затем верховую. «Низовая часть», — это та, которая находится ниже по течению Немана — то есть ближе к центру Гродно. Сейчас здесь укладывают нижний слой асфальта.
Реконструкцию
Непосредственно к укладке асфальта мост начали готовить в субботу, 24 апреля, обработав бетонную поверхность мастикой. Для надежности процедуру в понедельник повторили.
Работы по асфальтированию второй части моста планируются на май. А финальный слой асфальта положат ближе к открытию моста, которое намечено на 3 июля 2021-го.
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Асфальтировать четвертый мост через Неман, который называют «Южный», решили, как говорят строители, половинками - сначала его низовую часть, затем верховую....
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