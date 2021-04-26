На бывшем железнодорожном мосту в Гродно начали укладывать первый слой асфальта

Источник материала: Tut.by

На бывшем железнодорожном мосту, который сейчас переделывают под автомобильный, начали укладывать первый слой асфальта, сообщает «АвтоГродно». Для укладки нижнего слоя асфальта понадобится около 250 тонн асфальта, или около 14 МАЗов.



Фото: autogrodno.by

Асфальтировать четвертый мост через Неман, который называют «Южный», решили, как говорят строители, половинками — сначала его низовую часть, затем верховую. «Низовая часть», — это та, которая находится ниже по течению Немана — то есть ближе к центру Гродно. Сейчас здесь укладывают нижний слой асфальта.

Реконструкцию бывшего железнодорожного моста в Гродно начали в ноябре 2019 года. Он станет частью новой объездной дороги и соединит микрорайоны Вишневец и Южный с трассой М6.





Непосредственно к укладке асфальта мост начали готовить в субботу, 24 апреля, обработав бетонную поверхность мастикой. Для надежности процедуру в понедельник повторили.





















Работы по асфальтированию второй части моста планируются на май. А финальный слой асфальта положат ближе к открытию моста, которое намечено на 3 июля 2021-го.

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