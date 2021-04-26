ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси средний размер пенсии по возрасту за январь-март оставил 512,3 рубля

26.04.2021 18:47 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Беларуси средний размер пенсии по возрасту за январь-март 2021 г. составил 512,3 рубля.

По данным Минтруда и соцзащиты, номинальный темп роста средней пенсии по возрасту к январю-марту 2020 г. составил 111,8%, реальный темп роста – 103,3%.

В январе-марте 2021 г. соотношение средней пенсии по возрасту: к начисленной среднемесячной заработной плате составило 38,8%; к средней заработной плате после уплаты налогов и взносов составило 45,1%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси средний размер пенсии по возрасту за январь-март 2021 г. составил 512,3 рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве приготовят 5 тысяч дешевых пицц. Рассказываем когда, каких и где
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by