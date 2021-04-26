В Беларуси средний размер пенсии по возрасту за январь-март оставил 512,3 рубля

Источник материала: АФН

В Беларуси средний размер пенсии по возрасту за январь-март 2021 г. составил 512,3 рубля.

По данным Минтруда и соцзащиты, номинальный темп роста средней пенсии по возрасту к январю-марту 2020 г. составил 111,8%, реальный темп роста – 103,3%.

В январе-марте 2021 г. соотношение средней пенсии по возрасту: к начисленной среднемесячной заработной плате составило 38,8%; к средней заработной плате после уплаты налогов и взносов составило 45,1%.