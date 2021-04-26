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В Беларуси снова повышаются цены на топливо

26.04.2021 18:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси с 27 апреля снова вырастут розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».

Данное подорожание — двенадцатое по счету с начала 2021 года. Цены растут, традиционно, из-за роста цен на нефть.

«В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8 процента. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6 процентов. На основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, предельный уровень розничных цен на АЗС с 27 апреля 2021 года изменяется на 1 копейку», - сообщает концерн.

Таким образом, с 27 апреля цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,82 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,92 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,14 руб., ДТ – 1,92 руб.

Предыдущий раз цены на топливо выросли с 20 апреля на 1 копейку.

 

 

 
 
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В Беларуси с 27 апреля снова вырастут розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим». Данное подорожание — двенадцатое по счету с...
 
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