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Нужно готовиться умереть не на Земле. Маск предупредил о миссии смертников на Марс

26.04.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава американской компании SpaceX Илон Маск предупредил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле.

Заявление инженера и бизнесмена, которое он сделал в интервью основателю X Prize Foundation Питеру Диамандису, приводит Fox Business.

По словам Маска, в ходе миссии «вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды». По его мнению, в приглашении к полету на Марс должно быть указано, что «предстоит трудное и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым». Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы, которых ждет «великолепное приключение».
В июне 2016 года глава SpaceX в интервью изданию The Washington Post сравнил планируемое начало колонизации Марса с освоением Северной Америки англичанами, рассказал о первых смертниках этой миссии и подтвердил свое намерение отправить к Марсу беспилотную миссию на космическом корабле Crew Dragon.

В январе того же года Маск заявил о возможности полета человека на Марс до 2025-го, подчеркнув, что девяти лет достаточно для подготовки полета.

В апреле 2011 года инженер и бизнесмен в интервью The Wall Street Journal пообещал доставить человека на Марс в течение 10-20 лет.
 
 
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Глава американской компании SpaceX Илон Маск предупредил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле.
 
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