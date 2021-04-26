цитирует министра interfax.by. "Знаете, ограничения есть и по количеству членов делегации. Лучше туда пусть поедут массажисты и специалисты дополнительно, которые на том этапе окажут помощь непосредственно в подготовке спортсмена, чем туда везти огромное количество функционеров, которые будут ходить с умным видом, головой кивать. Это моя позиция", -министра interfax.by.





Ковальчук отметил, что Олимпиада в Токио будет сложной. "COVID накладывает свои отпечатки, будут, наверное, ограничения. Ограничения будут не только в плане перемещения, но в плане контактов друг с другом, допуска зрителей на трибуны", - рассказал он..



