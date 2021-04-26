Светлана Алексиевич потрясена белорусскими политзаключенными





Светлана Алексиевич / Из архива Еврорадио





пишет Еврорадио. Нобелевская лауреатка, белорусская писательница Светлана Алексиевич в телефонном разговоре со Светланой Тихановской призналась, что потрясена белорусскими политзаключенными, тем, как они достойно держались в судах,Еврорадио.





"Читала последнее слово, всех, кто говорил [в суде] последнее слово, — говорит Алексиевич. — Господи, сколько достоинства! Та же Катя Андреева, [Ольга] Калацкая... Это потрясает! Я даже не ожидала вот такую готовность людей..."





"И люди не сломлены... — говорит Тихановская. — У меня недавно знакомая вышла после 30 суток".





Пресс-служба Светланы Тихановской добавляет, что во время беседы была обсуждена и годовщина Чернобыльской катастрофы, и ситуация в Беларуси, "которую можно назвать политическим Чернобылем".





Светлана Алексиевич живет в Германии, работает над книгой о событиях в Беларуси после президентских выборов 2020 года.











