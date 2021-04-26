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Дипскандал между Россией и Чехией: причем тут США – видео

26.04.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дипскандал разгорелся после того, как Прага безосновательно обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников российского посольства.

В Москве все обвинения отвергли и заявили, что Прага взяла курс на разрыв отношений.

Президент Чехии Милош Земан признал отсутствие доказательств в деле о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам в Врбетице. 

Почему Земан идет на попятную? Какие приказы отдавали властям Чехии из Вашингтона? Есть ли связь между событиями в Чехии и покушением на Лукашенко? Скажется ли это дипломатическое противостояние на строительстве газопровода "Северный поток – 2"? И останутся ли россияне без чешского пива?

Обозреватель МИА "Россия Сегодня", президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отвечает на эти и другие вопросы в интервью Sputnik.

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О причинах дипломатического скандала, разгоревшемся между Прагой и Москвой, в интервью Sputnik рассказал обозреватель МИА "Россия Сегодня", президент Центра...
 
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