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Дипскандал между Россией и Чехией: причем тут США – видео
26.04.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дипскандал разгорелся после того, как Прага безосновательно обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников российского посольства.
В Москве все обвинения отвергли и заявили, что Прага взяла курс на разрыв отношений.
Президент Чехии Милош Земан признал отсутствие доказательств в деле о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам в Врбетице.
Почему Земан идет на попятную? Какие приказы отдавали властям Чехии из Вашингтона? Есть ли связь между событиями в Чехии и покушением на Лукашенко? Скажется ли это дипломатическое противостояние на строительстве газопровода "Северный поток – 2"? И останутся ли россияне без чешского пива?
Обозреватель МИА "Россия Сегодня", президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отвечает на эти и другие вопросы в интервью Sputnik.
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