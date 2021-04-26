Вводят еще одну обязательную плату на границе — за дезинфекцию транспорта

Источник материала: Onliner

С 1 июля по 1 октября 2021 г. в пункте пропуска «Новая Гута» (граница с Украиной) начнется проведение эксперимента по обязательной дезинфекции транспортных средств, сообщает национальный правовой портал. По данным источника, обязательной дезинфекции будут подлежать автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные в Беларуси и за ее пределами. Проводить ее будут не бесплатно.

«При проведении эксперимента возмездные услуги по дезинфекции будет оказывать ООО „БелГлобалГарант“ на основании заключаемых договоров, — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко (cуммы в документе не указаны). — Договор будет считаться заключенным в надлежащей форме со дня приобретения контрольной марки, подлежащей предъявлению водителем или владельцем ТС в пункте пропуска при въезде в Беларусь. Под контрольной маркой понимается документ с определенной степенью защиты, подтверждающий заключение с ООО „БелГлобалГарант“ договора на оказание услуги по дезинфекции транспортного средства. При отсутствии у них контрольной марки и отказе в ее приобретении ТС не подлежит ввозу в Беларусь».

Утверждается, решение направлено на предотвращение распространения возбудителей заразных заболеваний человека и животных.

В подписанном Лукашенко Указе №162, закрепляющем эксперимент, указано: «После завершения эксперимента проанализировать результаты и до 1 ноября внести предложения о введении обязательной дезинфекции транспорта в пунктах пропуска на внешних границах Беларуси».