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С 27 апреля топливо подорожает на одну копейку

26.04.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером «Белнефтехим» сообщил, что на автомобильное топливо поднимается цена — на одну копейку.

«В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8 процента. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6 процентов. На основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, предельный уровень розничных цен на АЗС с 27 апреля 2021 года изменяется на 1 копейку», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,82 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,92 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,14 руб., ДТ — 1,92 руб.

 
 
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Сегодня вечером «Белнефтехим» сообщил, что на автомобильное топливо поднимается цена — на одну копейку.Читать далее…
 
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