Ford Explorer, на котором ездила Тихановская, вырос в цене на аукционе. Насколько?

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе стало известно , что Ford Explorer, на котором Светлана Тихановская ездила на протяжении президентской кампании и агитационных митингов, был выставлен на аукцион. По словам владельца авто, вырученные деньги пойдут на поддержку активистов. Сегодня вечером торги должны завершиться.

Объявление с одобрения Светланы Тихановской разместил владелец машины — Олег Моисеев, член основного состава Координационного совета. В объявлении указано , что это машина 2011 г. в. с 3,5-литровым двигателем V6 и АКПП. В качестве опций упоминаются: круиз-контроль, кондиционер, электростеклоподъемники, центральный замок, электрорегулировка сидений из кожи, CD-плеер, обзорная крыша, полный привод. Пробег — 135 500 миль (216 тысяч км). Как указано в объявлении, сейчас авто находится в Вильнюсе, может быть доставлено куда угодно (за счет покупателя).









Доказательством факта использования именно этой машины Тихановской стало следующее видео. Утверждается, Светлана Тихановская провела в этой машине два месяца президентской избирательной кампании.

Стартовая цена была $11 000. За неполную неделю прайс поднимали 15 раз. Ставки варьировались от 100 до 200 долларов. Итоговая цена за три часа до окончания торгов составила $12 800.



