ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следком объявил в розыск бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД Лупоносова

26.04.2021 19:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Следственный комитет вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого Станислава Лупоносова — бывшего сотрудника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, который сотрудничал с инициативой бывших силовиков ByPol.

 

Следком объявил в розыск бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД Лупоносова

 

«Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 352 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Прокурором санкционировано применение к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск», — сообщил СК.

По информации БелаПАН, Лупоносов находится за пределами страны. Санкция ст. 352 предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, в качестве альтернативы возможны штраф, общественные работы, ограничение свободы также на срок до двух лет.

2 апреля КГБ включил Лупоносова в список лиц, причастных к террористической деятельности.

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого Станислава Лупоносова — бывшего сотрудника главного управления по борьбе с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Большое обновление: Telegram разрешил принимать платежи в любом чате и представил новые веб-версии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by