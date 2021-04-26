|
Следком объявил в розыск бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД Лупоносова
Источник материала: Навiны
Следственный комитет вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого Станислава Лупоносова — бывшего сотрудника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, который сотрудничал с инициативой бывших силовиков ByPol.
«Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 352 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Прокурором санкционировано применение к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск», — сообщил СК.
По информации
2 апреля КГБ включил Лупоносова в список лиц, причастных к террористической деятельности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого Станислава Лупоносова — бывшего сотрудника главного управления по борьбе с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)