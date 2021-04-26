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На бывшего подполковника ГУБОПиК завели еще одно дело и объявили в розыск
26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД Станислава Лупоносова.
– Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 352 (Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Беларуси, —
Прокурором санкционировано применение к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.
Станислав Лупоносов в 2020 году работал в ГУБОПиК. Недавно выяснилось, что он сотрудничал с инициативой BYPOL до своего увольнения в декабре прошлого года.
Ранее его обвинили в покушении на акт терроризма, совершенный организованной группой (ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289) УК.
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Станислав Лупоносов в 2020 году работал в ГУБОПиК. Недавно выяснилось, что он сотрудничал с инициативой BYPOL.
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