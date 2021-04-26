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Шум в ушах и ухудшение слуха. Врач рассказывает, какие симптомы указывают на серную пробку
Источник материала: Tut.by
«Когда я работала в поликлинике, каждый день было несколько пациентов с серными пробками. Это частая патология», — поясняет врач-оториноларинголог Юлиана Жук. HEALTH.TUT.BY узнал, как избежать этой проблемы и как понять, что она уже есть.
Почему появляются серные пробки?
Наиболее частая причина образования серных пробок — неправильная гигиена уха: когда человек чистит его не просто пальцем, а ватными палочками и другими подручными предметами.
В норме у нас в ушах всегда вырабатывается сера, она выполняет свои функции. И природой придуман механизм самоочищения уха: когда мы жуем, говорим, двигаем челюстями, сера постепенно выходит наружу.
Если человек не просто убирает серу пальцем в местах, куда он может достать, а пользуется дополнительными приспособлениями, он только заталкивает ее глубже в ухо, где механизм самоочищения уха уже не работает. В итоге сера накапливается и формируется серная пробка.
Также образованию пробок способствует ношение различных гаджетов для ушей: слухового аппарата, берушей, внутриканальных наушников — они затрудняют выход серы из слухового прохода.
Еще один важный фактор — индивидуальные особенности организма. Например, узкий слуховой проход и гиперсекреция серы, то есть ее избыточное выделение.
Какие симптомы указывают на серную пробку?
Серная пробка, как правило, дает о себе знать, когда она уже полностью закрывает слуховой проход. Два основных симптома — снижение слуха и шум в ушах.
Иногда серная пробка может давить на барабанную перепонку и слуховой проход, из-за чего у человека появляются болезненные ощущения, возникает головная боль.
От серной пробки можно избавиться самостоятельно?
Нет. Во-первых, человек никогда не может быть уверен на 100%, что у него есть серная пробка. Шум в ушах, боль и снижение слуха могут указывать и на другие патологии, поэтому сначала нужно установить диагноз.
Во-вторых, самостоятельные попытки достать пробку могут не только загнать ее глубже в ухо, но и привести к травмам наружного слухового прохода, барабанной перепонки.
Даже использование препаратов, которые растворяют пробку не всегда работает: если пробка находится в ухе достаточно долго, она затвердевает и ее уже трудно настолько размочить, чтобы она сама вышла.
Как обычно достают серные пробки? Это больно?
Серную пробку можно достать специальным крючком или промыванием уха специальным раствором из
Какие осложнения могут быть из-за серной пробки?
Серные пробки — это постоянный дискомфорт. Согласитесь, мало кто сможет спокойно жить с постоянным шумом в голове и плохим слухом.
А вот затвердевшая пробка может даже спровоцировать образование пролежня, травмировать слуховой проход и барабанную перепонку, вызывать головную боль.
Что нужно делать, чтобы избежать появления серных пробок?
Если мы говорим про обычного человека, у которого нет анатомических особенностей и предпосылок к их образованию, то самое главное — правильная гигиена. Это чистка ушей пальцем ровно дотуда, где он достает, не глубже, легкое протирание уха полотенцем после душа.
Если у человека узкий слуховой проход, гиперсекреция серы, слуховой аппарат или работа, обязывающая носить наушники и беруши, нужно обратиться к врачу, чтобы он подобрал специальные профилактические капли, которые будут растворять серу и помогать ее выходу из уха.
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«Серная пробка, как правило, дает о себе знать, когда она уже полностью закрывает слуховой проход».
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