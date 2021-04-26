Шум в ушах и ухудшение слуха. Врач рассказывает, какие симптомы указывают на серную пробку

Источник материала: Tut.by

«Когда я работала в поликлинике, каждый день было несколько пациентов с серными пробками. Это частая патология», — поясняет врач-оториноларинголог Юлиана Жук. HEALTH.TUT.BY узнал, как избежать этой проблемы и как понять, что она уже есть.

Юлиана Жук Врач-оториноларинголог первой категории, ведет блог в Instagram Врач-оториноларинголог первой категории, ведет блог в

Почему появляются серные пробки?

Наиболее частая причина образования серных пробок — неправильная гигиена уха: когда человек чистит его не просто пальцем, а ватными палочками и другими подручными предметами.

В норме у нас в ушах всегда вырабатывается сера, она выполняет свои функции. И природой придуман механизм самоочищения уха: когда мы жуем, говорим, двигаем челюстями, сера постепенно выходит наружу.

Если человек не просто убирает серу пальцем в местах, куда он может достать, а пользуется дополнительными приспособлениями, он только заталкивает ее глубже в ухо, где механизм самоочищения уха уже не работает. В итоге сера накапливается и формируется серная пробка.

Также образованию пробок способствует ношение различных гаджетов для ушей: слухового аппарата, берушей, внутриканальных наушников — они затрудняют выход серы из слухового прохода.

Еще один важный фактор — индивидуальные особенности организма. Например, узкий слуховой проход и гиперсекреция серы, то есть ее избыточное выделение.



Фото: Karolina Grabowska, pexels.com

Какие симптомы указывают на серную пробку?

Серная пробка, как правило, дает о себе знать, когда она уже полностью закрывает слуховой проход. Два основных симптома — снижение слуха и шум в ушах.

Иногда серная пробка может давить на барабанную перепонку и слуховой проход, из-за чего у человека появляются болезненные ощущения, возникает головная боль.

От серной пробки можно избавиться самостоятельно?

Нет. Во-первых, человек никогда не может быть уверен на 100%, что у него есть серная пробка. Шум в ушах, боль и снижение слуха могут указывать и на другие патологии, поэтому сначала нужно установить диагноз.

Во-вторых, самостоятельные попытки достать пробку могут не только загнать ее глубже в ухо, но и привести к травмам наружного слухового прохода, барабанной перепонки.

Даже использование препаратов, которые растворяют пробку не всегда работает: если пробка находится в ухе достаточно долго, она затвердевает и ее уже трудно настолько размочить, чтобы она сама вышла.

Как обычно достают серные пробки? Это больно?

Серную пробку можно достать специальным крючком или промыванием уха специальным раствором из шприца Жане . Как правило, это безболезненный процесс, но если пробка затвердела и по консистенции стала напоминать камень, она может давить на стенки слухового прохода и вызывать дискомфорт.



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Какие осложнения могут быть из-за серной пробки?

Серные пробки — это постоянный дискомфорт. Согласитесь, мало кто сможет спокойно жить с постоянным шумом в голове и плохим слухом.

А вот затвердевшая пробка может даже спровоцировать образование пролежня, травмировать слуховой проход и барабанную перепонку, вызывать головную боль.

Что нужно делать, чтобы избежать появления серных пробок?

Если мы говорим про обычного человека, у которого нет анатомических особенностей и предпосылок к их образованию, то самое главное — правильная гигиена. Это чистка ушей пальцем ровно дотуда, где он достает, не глубже, легкое протирание уха полотенцем после душа.

Если у человека узкий слуховой проход, гиперсекреция серы, слуховой аппарат или работа, обязывающая носить наушники и беруши, нужно обратиться к врачу, чтобы он подобрал специальные профилактические капли, которые будут растворять серу и помогать ее выходу из уха.