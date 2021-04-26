Юрий Дудь подписан в инстаграме на 49 человек, среди них - один белорус. Кто он?

Источник материала: Tut.by

У Юрия Дудя 4,8 миллиона подписчиков в инстаграме. При этом сам известный блогер читает профили лишь 49 человек. Среди них — один белорус. И это вовсе не суперзвезда шоу-бизнеса, как можно подумать. Кто же он?



Скриншот Instagram

Среди людей, на кого подписан Юрий Дудь в Instagram, в основном российские или украинские знаменитости: телеведущий Иван Ургант, шоумен Александр Гудков, писатель и публицист Дмитрий Быков, тревел-блогер Антон Птушкин, актер Антон Лапенко, комик Алексей Щербаков, лидер группы Little Big Илья Прусикин.

Среди всей этой звездной компании есть и белорус — журналист Никита Мелкозеров. Ему 32 года. Работал редактором в белорусском филиале tribuna.com, затем — на onliner.by.

Сейчас Мелкозеров развивает собственный YouTube-проект « жизнь-малина », который запустил летом 2020 года. За это время уже выходили интервью с заметными белорусами: искусствоведом Никитой Моничем, учителем Анной Северинец, аналитиком Сергеем Чалым, актрисой Зоей Белохвостик, баскетболисткой Еленой Левченко и другими.

На днях канал Никиты Мелкозерова набрал 55 тысяч подписчиков. Сам он не особенно обратил внимание, что на него подписан известный российский коллега.

— Я не был в курсе этой ситуации. В конце прошлой недели общался с подписчиками в инстаграме. Парень задал вопрос, мол, а ты знаешь, что Дудь на тебя подписан. Я честно сказал, что не знаю, — признался Никита Мелкозеров. — Новость, да, прикольная. Мне приятно.

Правда, сам Юрий Дудь никогда не связывался с Никитой в инстаграме, как и он с Дудем.

— Но мы общались несколько раз в телеграме. Я работал на «Трибуне», которая являлась частью русского sports.ru. [В то время] Дудь там был главным редактором. Так что раздобыл [его] контакт через ребят, когда Юра засобирался в Минск снимать интервью с группой ЛСП. Предложил интервью. Не случилось. После писал, чтобы узнать, как добраться до экс-футболиста и блогера Евгения Савина. Интервью тоже не случилось.

Никита Мелкозеров в шутку призывает: «Будь как Дудь. Подпишитесь на мой инстаграм — вам несложно, а мне приятно».