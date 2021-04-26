Топливо в Беларуси снова дорожает с 27 апреля

Источник материала: АФН

Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси с 27 апреля повысятся на 1 копейку.

Как сообщает концерн «Белнефтехим», цена 1 литра топлива составит: бензина АИ-92-К5-Евро — 1,82 рубля, бензина АИ-95-К5-Евро – 1,92 рубля, бензина АИ-98-К5-Евро – 2,14 рубля и ДТ – 1,92 рубля.

"Решение о повышении принято на основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо. В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8%. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6%», - говорится в сообщении концерна.

В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались с 20 апреля, В текущем году это уже двенадцатое изменение цен.