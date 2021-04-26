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На заметку: куда отдать клеща на исследование
Источник материала: Партизан
В последнее время в Минске наблюдается увеличение случаев выявления возбудителей заболеваний при микробиологических исследованиях клещей.
В частности, обнаружены возбудители боррелиоза, клещевого энцефалита, риккетсиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и эрлихиоза,
Сдать на исследование клеща можно в здании ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района г. Минска» по адресу: ул. Плеханова, 18. Стоимость исследования одного клеща на инфицированность только одним патогеном — боррелиями — составляет 19,18 рубля. Оплата осуществляется в банке.
В ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» можно исследовать клещей на инфицированность четырьмя патогенами: вирусами клещевого энцефалита, возбудителями болезни Лайма, гранулоцитарного анаплазмоза человека и риккетсиями. Прием клещей от граждан осуществляется по адресу: ул. Филимонова, 23. Стоимость исследования одного клеща — 46,09 рубля. Оплата осуществляется на месте..
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В последнее время в Минске наблюдается увеличение случаев выявления возбудителей заболеваний при микробиологических исследованиях клещей.
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