|
Минздрав Беларуси разрешил проведение партнерских родов. Но есть условие
Источник материала: Onliner
Сегодня Минздрав Беларуси разрешил проведение партнерских родов при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по COVID-19,
Сообщается, что такое решение принято на основе анализа ситуации в странах-соседках по ведению партнерских родов, а также с учетом большого количества обращений граждан.
«Специалисты уверены, что это повлечет за собой значительное улучшение психоэмоционального состояния женщин при родах», — комментируют в Минздраве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Минздрав Беларуси разрешил проведение партнерских родов при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по COVID-19, говорится в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)