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Минздрав Беларуси разрешил проведение партнерских родов. Но есть условие

26.04.2021 19:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Минздрав Беларуси разрешил проведение партнерских родов при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по COVID-19, говорится в телеграм-канале ведомства.

Сообщается, что такое решение принято на основе анализа ситуации в странах-соседках по ведению партнерских родов, а также с учетом большого количества обращений граждан.

«Специалисты уверены, что это повлечет за собой значительное улучшение психоэмоционального состояния женщин при родах», — комментируют в Минздраве.

 
 
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Сегодня Минздрав Беларуси разрешил проведение партнерских родов при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по COVID-19, говорится в...
 
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