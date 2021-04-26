Минздрав Беларуси разрешил проведение партнерских родов. Но есть условие

Источник материала: Onliner

Сегодня Минздрав Беларуси разрешил проведение партнерских родов при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по COVID-19, говорится в телеграм-канале ведомства.

Сообщается, что такое решение принято на основе анализа ситуации в странах-соседках по ведению партнерских родов, а также с учетом большого количества обращений граждан.

«Специалисты уверены, что это повлечет за собой значительное улучшение психоэмоционального состояния женщин при родах», — комментируют в Минздраве.