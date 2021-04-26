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В центре Минска концентрируются силовики со спецтехникой
Источник материала: Навiны
В центральной части Минска во второй половине дня 26 апреля отмечена концентрация сотрудников силовых структур с техникой для разгона уличных акций.
Как сообщалось, столичные власти не разрешили традиционную акцию «Чернобыльский шлях», посвященную годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
По информации
На Логойском тракте замечены тентованные грузовики и два водомета, которые ехали в сторону центра.
Как сообщал БелаПАН, в офис партии «Зеленые» пытались попасть неизвестные, они продолжают находиться у входа. Находящийся внутри лидер партии Дмитрий Кучук был одним из заявителей запрещенной акции. В офисе отключено электричество и интернет.
Фото: Белсат, Радыё Свабода.
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В центральной части Минска во второй половине дня 26 апреля отмечена концентрация сотрудников силовых структур с техникой для разгона уличных акций.
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