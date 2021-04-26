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К мемориалу «Жертвам Чернобыля» в Минске возложили цветы и венки

26.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси почтили память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС. Со дня трагедии прошло 35 лет.

Сегодня в столичном парке Дружбы народов к мемориалу «Жертвам Чернобыля» возложили цветы и венки. Красные розы и гвоздики несли представители органов исполнительной власти, общественных организаций, родственники погибших и ликвидаторы.

«Все сотрудники органов внутренних дел впервые были направлены на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии. От рядового или курсанта до министра – все встали одной стеной», – сказал председатель ассоциации правоохранительных органов «Щит Чернобыля» Александр Кузьменко.

«Я находился на территории 30-километровой обрабатываемой зоны, принимал непосредственное участие в работах на реакторе, на вертолете летали. Я служил тогла в МЧС, внутренние войска», – вспоминает ликвидатор аварии на ЧАЭС Николай Вербицкий.

Ужас Чернобыля
Годы спустя (ФОТО)
Траурный митинг прошел сегодня и в Березино. Это родина известного пожарного-ликвидатора Чернобыльской катастрофы Василия Игнатенко. В ночь с 25 на 26 апреля 1986-го года он тушил пожар на станции. А вскоре умер в Москве от острой лучевой болезни. Мама Игнатенко рассказала о последней встрече с сыном.

«Я его не видела живого. Как поехал, так я его больше не видела. А перед этим он приезжал и сказал: «Мам, я тебе хоть на память скамейку сделаю». И вот он ту скамейку сделал, покрасил. Куда бы мы ни ездили, возим ее с собой как память», – делится мать пожарного-ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Василия Игнатенко Татьяна Игнатенко.

Из-за аварии на ЧАЭС четверть белорусских земель были загрязнены радиацией. С 1990 года на преодоление последствий катастрофы страна потратила больше 19 миллиардов долларов.



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В Беларуси почтили память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС. Со дня трагедии прошло 35 лет.
 
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