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С 27 апреля автомобильное топливо подорожает на 1 коп.

26.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С 27 апреля автомобильное топливо подорожает на 1 коп.

С 27 апреля подорожает топливо в Беларуси, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».

На 16,8% увеличилась средняя котировка нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года, а с начала года рост цены на моторное топливо был 6%.

В соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на топливо и на основании мониторинга цен на углеводородное сырье было принято решение с 27 апреля 2021 года увеличить на 1 копейку максимальные розничные цены на топливо на АЗС.

Со среды стоимость бензина АИ-92-К5-Евро будет составлять 1,82 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,92 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,14 руб., ДТ – 1,92 руб.

Фото: архив БЕЛТА

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С 27 апреля подорожает топливо в Беларуси, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим». На 16,8% увеличилась средняя котировка нефти в апреле 2021 года по отношению к...
 
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