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Стали известны даты проведения «Славянского базара в Витебске»

26.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны даты проведения «Славянского базара в Витебске»

Утверждены сроки проведения «Славянского базара в Витебске». В соответствии с распоряжением Президента, Международный фестиваль искусств пройдет с 15 по 18 июля. 

Для иностранных участников и зрителей предусмотрен безвизовый въезд в страну. Всего в этом списке 73 государства. Пропуском, как и в прошлом году, станет билет на концерт фестиваля.

 

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Теги: Витебск
 
 
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Утверждены сроки проведения «Славянского базара в Витебске». В соответствии с распоряжением Президента, Международный фестиваль искусств пройдет с 15 по 18 июля. ...
 
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