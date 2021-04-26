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Стали известны даты проведения «Славянского базара в Витебске»
Источник материала: ОНТ
Утверждены сроки проведения «Славянского базара в Витебске». В соответствии с распоряжением Президента, Международный фестиваль искусств пройдет с 15 по 18 июля.
Для иностранных участников и зрителей предусмотрен безвизовый въезд в страну. Всего в этом списке 73 государства. Пропуском, как и в прошлом году, станет билет на концерт фестиваля.
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Утверждены сроки проведения «Славянского базара в Витебске». В соответствии с распоряжением Президента, Международный фестиваль искусств пройдет с 15 по 18 июля. ...
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