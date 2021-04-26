Сертификат о вакцинации от COVID-19 будут выдавать в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Привившиеся против COVID-19 граждане начнут получать сертификаты о вакцинации, сообщается на сайте Минздрава.

Сертификаты будут выдаваться по желанию граждан, планирующих поездки за границу.

Так как требования по вакцинации и правила международного регулирования еще формируются, возможно, такой документ станет необходим белорусам для выезда за границу. Планируется, что сертификаты будут выдаваться на платной основе по желанию в пункте проведения вакцинации человека, желающего выехать за пределы страны в течение года.

Данные, которые будут указываться в сертификате – наименование организации здравоохранения и дата рождения гражданина, получившего профилактические прививки против COVID-19. Документ заполняется на русском и английском языках.



Фото: Минздрав

Фото: Минздрав

Главное фото: БЕЛТА





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