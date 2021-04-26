ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сертификат о вакцинации от COVID-19 будут выдавать в Беларуси

26.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сертификат о вакцинации от COVID-19 будут выдавать в Беларуси

Привившиеся против COVID-19 граждане начнут получать сертификаты о вакцинации, сообщается на сайте Минздрава.

Сертификаты будут выдаваться по желанию граждан, планирующих поездки за границу. 

Так как требования по вакцинации и правила международного регулирования еще формируются, возможно, такой документ станет необходим белорусам для выезда за границу. Планируется, что сертификаты будут выдаваться на платной основе по желанию в пункте проведения вакцинации человека, желающего выехать за пределы страны в течение года.

Данные, которые будут указываться в сертификате – наименование организации здравоохранения и дата рождения гражданина, получившего профилактические прививки против COVID-19. Документ заполняется на русском и английском языках.


Фото: Минздрав
Фото: Минздрав

Главное фото: БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Привившиеся против COVID-19 граждане начнут получать сертификаты о вакцинации, сообщается на сайте Минздрава. Сертификаты будут выдаваться по желанию граждан,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оставлены в силе штрафы, наложенные на сайт Hrodna.life и его главреда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by