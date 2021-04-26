|
Сертификат о вакцинации от COVID-19 будут выдавать в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Привившиеся против COVID-19 граждане начнут получать сертификаты о вакцинации, сообщается на
Сертификаты будут выдаваться по желанию граждан, планирующих поездки за границу.
Так как требования по вакцинации и правила международного регулирования еще формируются, возможно, такой документ станет необходим белорусам для выезда за границу. Планируется, что сертификаты будут выдаваться на платной основе по желанию в пункте проведения вакцинации человека, желающего выехать за пределы страны в течение года.
Данные, которые будут указываться в сертификате – наименование организации здравоохранения и дата рождения гражданина, получившего профилактические прививки против COVID-19. Документ заполняется на русском и английском языках.
Главное фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Привившиеся против COVID-19 граждане начнут получать сертификаты о вакцинации, сообщается на сайте Минздрава. Сертификаты будут выдаваться по желанию граждан,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)