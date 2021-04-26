Источник материала: ОНТ

Еврокомиссия подала в суд на производителя вакцины AstraZeneca. Под решением подписались 27 государств ЕС.

Всё потому, что британо-шведская компания не выполнила свои обязательства. По контракту, до июня европейские страны рассчитывали на поставку 300 миллионов доз препарата. Но в марте компания сообщила, что выполнит обязательства лишь на треть. В итоге Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия были вынуждены приостановить прививочные кампании этим препаратом.

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