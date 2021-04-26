35, 61 и 79 лет. О трех этапах старения организма и способах замедлить этот процесс – последние исследования

Источник материала: ОНТ

По научным данным, человек стареет рывками, а не постепенно. Организм перестраивается трижды, что отражается на качественном составе крови. По белкам, находящимся в ней можно отследить, какие процессы затухают, а какие продолжаются нормально. Но возможность отодвинуть старение есть, пишет РИА «Новости».

Исследователи из Стэнфордского университета (США) изучили образцы плазмы крови более 4000 человек от 18 до 95 лет и пришли к выводу, что с возрастом меняются уровни 1379 белков. Причем, происходит это в три этапа, скачкообразно – на 35-м, 61-м и 79-м году жизни. Ученые отметили, что неизвестно, почему уровни этих веществ падают или растут на определенном этапе, однако была выявлена корреляция между скоростью старения организма и образом жизни. Так что же может замедлить старение организма?

1. Кетодиета. Испанские ученые обнаружили, что диета, в которой много жиров, белков и мало углеводов улучшает работу мозга и значительно увеличивает шансы на здоровую и долгую жизнь. Хоть эксперименты ставили на мышах, но результаты впечатляли – у пожилых грызунов, питающихся по этой системе была отличная память, даже лучше, чем на обычном рационе у молодых особей. Похожие результаты были получены позже в Университете Стоуни-Брук (США) и для людей.

Такие данные говорят о том, что меню с низким содержанием углеводов способно возрастные изменения в мозге обратить вспять.

2. Любая низкокалорийная длительная диета замедляет старение организма, по мнению ученых из Гарвардской медицинской школы (США) и Сколковского института науки и технологий. Наблюдая за лабораторными мышами, которые каждый день долгое время съедали небольшое количество пищи, исследователи замечали замедление процессов старения. А у особей, питающихся несколько дней небольшим количеством пищи, а потом вернувшихся к обычному рациону, ускорялись возрастные изменения.

3. Исследователи из Новой Зеландии, Нидерландов и США несколько лет наблюдали за группой добровольцев, родившихся в 1972 и 1973 годах, и пришли к выводу, что медленнее стареют и дольше живут люди, которые умеют держать себя в руках – сдержанные, волевые и не очень импульсивные эффективнее справляются с социальными и финансовыми трудностями, меньше болеют и выглядят младше сверстников. У добровольцев с высоким уровнем самоконтроля мозг и тело биологически моложе.

4. Британские ученые установили, что те, кто чувствует себя младше биологического возраста, дольше выглядят молодыми. А еще у таких людей ниже риск деменций, депрессий и возрастных проблем со здоровьем, чем у их сверстников, которые считают себя старыми.

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