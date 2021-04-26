|
Футболисты «Краснодара» одержали первую победу под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко
Источник материала: ОНТ
Футбольный клуб «Краснодар» одержал первую победу под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко.
В 27-м туре «Краснодар» обыграл казанский «Рубин», который возглавляет известный специалист Леонид Слуцкий. Матч завершился со счетом 1:0. Победный мяч забил Алексей Ионов. Отметим также, что капитан «Краснодара» Александр Мартынович провел на поле весь поединок. Бывший клуб Гончаренко ЦСКА проиграл московскому «Спартаку» – 0:1. В турнирной таблице лидирует «Зенит». А «Краснодар» идет только на 10-й позиции, отставая от лидера на 20 очков.
Фото: ФК «Краснодар»
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты «Краснодара» одержали первую победу под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко
Футбольный клуб «Краснодар» одержал первую победу под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко. В 27-м туре «Краснодар» обыграл казанский «Рубин»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)