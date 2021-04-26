Футболисты «Краснодара» одержали первую победу под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко

Источник материала: ОНТ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал первую победу под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко.

В 27-м туре «Краснодар» обыграл казанский «Рубин», который возглавляет известный специалист Леонид Слуцкий. Матч завершился со счетом 1:0. Победный мяч забил Алексей Ионов. Отметим также, что капитан «Краснодара» Александр Мартынович провел на поле весь поединок. Бывший клуб Гончаренко ЦСКА проиграл московскому «Спартаку» – 0:1. В турнирной таблице лидирует «Зенит». А «Краснодар» идет только на 10-й позиции, отставая от лидера на 20 очков.

Фото: ФК «Краснодар»

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