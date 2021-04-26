Мокрый снег с дождём, возможны грозы: прогноз погоды на 27 марта

Источник материала: ОНТ

Апрель подходит к своему завершению, а устойчивой теплой погоды по-прежнему нет. Так холодно в конце апреля было 16 лет назад. И только с четверга станет немного теплее. Тепло принесет циклон с юго-запада, но вместе с ним придут и дожди.

Завтра погодные условия будет определять холодный атмосферный фронт. От циклона с центром над Скандинавским полуостровом, продвигаясь через Беларусь на восток, он продолжит затягивать холодную неустойчивую воздушную массу с севера-запада Европы.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой кратковременный мокрый снег с дождем. Влажность до 70%. Ночью и утром – слабый туман, видимость до километра. Днем возможны грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура воздуха -1°С…+2°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до отметок от +5°С в западных районах до +7°С тепла – в центральных. К вечеру – от +4°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу.

В среду атмосферное давление начнет расти, облаков и осадков станет меньше. Переменная облачность. Без существенных осадков, лишь по северо-востоку пройдет небольшой дождь. Влажность до 70%. Ночью и утром будет слабый туман, видимость до километра. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем будет +7°С …+14°С. В четверг ситуация в атмосфере начнет меняться. С юго-запада Европы станет поступать более теплая воздушная масса и температурные показатели начнут постепенно повышаться, в разгар дня будет +10°С…+17°С, по юго-западу – на пару градусов теплее. Пройдут небольшие дожди.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram