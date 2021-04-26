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За продажу запрещенных веществ Мининформ ограничил доступ к 99 интернет-ресурсам
Источник материала: ОНТ
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 99 интернет-ресурсам за продажу наркотиков,
26 апреля 2021 года в соответствии с письменным уведомлением МВД и в результате проведенной КГБ работы в Мининформе приняли решение о том, чтобы ограничить доступ к 99 интернет-ресурсам из-за размещения информации о продаже психотропных веществ, наркотических средств, их аналогов и прекурсоров.
Ранее в МВД
Фото: БЕЛТА
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 99 интернет-ресурсам за продажу наркотиков, сообщается на сайте ведомства. 26 апреля 2021 года в соответствии с...
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