За продажу запрещенных веществ Мининформ ограничил доступ к 99 интернет-ресурсам

Источник материала: ОНТ

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 99 интернет-ресурсам за продажу наркотиков, сообщается на сайте ведомства.

26 апреля 2021 года в соответствии с письменным уведомлением МВД и в результате проведенной КГБ работы в Мининформе приняли решение о том, чтобы ограничить доступ к 99 интернет-ресурсам из-за размещения информации о продаже психотропных веществ, наркотических средств, их аналогов и прекурсоров.

Ранее в МВД сообщалось о росте наркопреступлений среди студентов и учащихся средне-специальных учебных заведений.

Фото: БЕЛТА

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