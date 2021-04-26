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Память ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС почтили в Минске

26.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Память ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС почтили в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Жертв Чернобыльской трагедии вспоминают 26 апреля по всей стране. В Минске к многочисленным событиям присоединились сотрудники МЧС. 


Действующие спасатели и ветераны ведомства, школьники и курсанты почтили память тех, кто первыми вступил в борьбу с радиациейК мемориальной доске Василию Игнатенко легли цветы. Подвиг ликвидаторов почтили минутой молчания.  

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Когда пришло осознание того, что произошло, люди, беззаветно любящие свою страну, стоящие на защите её прав и интересовэто и аварийно-спасательные службы, это и представители министерства внутренних дел, которые выполняли задачи по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Они, безусловно, беззаветно служили своей стране, своей Родине, выполняли свою работу до последнего. И, к сожалению, многие из них, получив соответствующие дозы радиации, не смогли продолжить жизни и умирали».

Анатолий Синило, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС: «Стали собираться оперативной группой и выезжать, потому что там начались пожары. И, прежде всего, надо было ликвидировать пожары, а потом там и вся остальная работа пошла по ликвидации последствий: эвакуация, слезы – жутко было. И состояние было такое. Во-первых, сонливость была, было впечатление, что проволоку жуешь, во рту был металлический привкус, жутко было. И это – осталось навсегда». 

Память ликвидаторов почтили и в столичном парке Дружбы народов. Состоялся митинг-реквием. Представители ведомств, госорганов, дипломаты, обычные граждане возложили цветы к памятнику «Жертвам Чернобыля». 

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Теги: Минск
 
 
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Жертв Чернобыльской трагедии вспоминают 26 апреля по всей стране. В Минске к многочисленным событиям присоединились сотрудники МЧС.  Действующие спасатели...
 
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