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Память ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС почтили в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Жертв Чернобыльской трагедии вспоминают 26 апреля по всей стране. В Минске к многочисленным событиям присоединились сотрудники МЧС.
Действующие спасатели и ветераны ведомства, школьники и курсанты почтили память тех, кто первыми вступил в борьбу с радиацией. К мемориальной доске Василию Игнатенко легли цветы. Подвиг ликвидаторов почтили минутой молчания.
Память ликвидаторов почтили и в столичном парке Дружбы народов. Состоялся митинг-реквием. Представители ведомств, госорганов, дипломаты, обычные граждане возложили цветы к памятнику «Жертвам Чернобыля».
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Жертв Чернобыльской трагедии вспоминают 26 апреля по всей стране. В Минске к многочисленным событиям присоединились сотрудники МЧС. Действующие спасатели...
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