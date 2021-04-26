Память ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС почтили в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Жертв Чернобыльской трагедии вспоминают 26 апреля по всей стране. В Минске к многочисленным событиям присоединились сотрудники МЧС.





Действующие спасатели и ветераны ведомства, школьники и курсанты почтили память тех, кто первыми вступил в борьбу с радиацией. К мемориальной доске Василию Игнатенко легли цветы. Подвиг ликвидаторов почтили минутой молчания.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Когда пришло осознание того, что произошло, люди, беззаветно любящие свою страну, стоящие на защите её прав и интересов: это и аварийно-спасательные службы, это и представители министерства внутренних дел, которые выполняли задачи по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Они, безусловно, беззаветно служили своей стране, своей Родине, выполняли свою работу до последнего. И, к сожалению, многие из них, получив соответствующие дозы радиации, не смогли продолжить жизни и умирали».

Анатолий Синило, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС: «Стали собираться оперативной группой и выезжать, потому что там начались пожары. И, прежде всего, надо было ликвидировать пожары, а потом там и вся остальная работа пошла по ликвидации последствий: эвакуация, слезы – жутко было. И состояние было такое. Во-первых, сонливость была, было впечатление, что проволоку жуешь, во рту был металлический привкус, жутко было. И это – осталось навсегда».

Память ликвидаторов почтили и в столичном парке Дружбы народов. Состоялся митинг-реквием. Представители ведомств, госорганов, дипломаты, обычные граждане возложили цветы к памятнику «Жертвам Чернобыля».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram