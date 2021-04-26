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Чипсы. Простой рецепт любимого детского лакомства и секреты его приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Все дети обожают чипсы. Все взрослые знают, что чрезмерное употребление чипсов может навредить здоровью. Вашему вниманию – домашний рецепт этого лакомства: из картофеля, без консервантов, красителей и усилителей вкуса. Кроме того, процесс приготовления чипсов настолько прост и интересен, что дети с удовольствием станут вашими лучшими помощниками на кухне.
Итак, вам понадобится:
Как готовить? Процесс и секреты приготовления
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Чипсы. Простой рецепт любимого детского лакомства и секреты его приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич
Все дети обожают чипсы. Все взрослые знают, что чрезмерное употребление чипсов может навредить здоровью. Вашему вниманию – домашний рецепт этого лакомства: из...
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