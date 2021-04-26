Чипсы. Простой рецепт любимого детского лакомства и секреты его приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Все дети обожают чипсы. Все взрослые знают, что чрезмерное употребление чипсов может навредить здоровью. Вашему вниманию – домашний рецепт этого лакомства: из картофеля, без консервантов, красителей и усилителей вкуса. Кроме того, процесс приготовления чипсов настолько прост и интересен, что дети с удовольствием станут вашими лучшими помощниками на кухне.

Итак, вам понадобится:

картофель – 5-6 штук (средней величины);

растительное масло – 500 мл;

соль – по вкусу.

Как готовить? Процесс и секреты приготовления

Картофель очистить и промыть. Используя слайсер, нарезать картофель на кружочки. Чтобы чипсы после жарки во фритюре получились хрустящими, необходимо строго соблюдать толщину нарезки. Не больше 1 мм! Это важно! Выложить картофельные кружочки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнюю влагу. При помощи бумажных полотенец промокнуть картофель сверху.



В сотейник вылить растительное масло и довести его до кипения. В кипящее масло небольшими партиями опустить картофельные кружочки и жарить до золотистого цвета, постоянно переворачивая. Важно не пережарить картофель, так как вместо своего обычного вкуса он может легко обрести горелый.



Готовые чипсы при помощи шумовки вынуть из кипящего масла и положить на бумажное полотенце. Это поможет удалить излишек растительного масла.



Переложить чипсы в сервировочную тарелку, посолить по вкусу. Подавать чипсы можно как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира. Приятного аппетита!





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