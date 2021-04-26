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Чипсы. Простой рецепт любимого детского лакомства и секреты его приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич

26.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чипсы. Простой рецепт любимого детского лакомства и секреты его приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич

Все дети обожают чипсы. Все взрослые знают, что чрезмерное употребление чипсов может навредить здоровью. Вашему вниманию – домашний рецепт этого лакомства: из картофеля, без консервантов, красителей и усилителей вкуса. Кроме того, процесс приготовления чипсов настолько прост и интересен, что дети с удовольствием станут вашими лучшими помощниками на кухне.

Итак, вам понадобится:

  • картофель – 5-6 штук (средней величины);
  • растительное масло – 500 мл;
  • соль – по вкусу.

Как готовить? Процесс и секреты приготовления

  1. Картофель очистить и промыть.
  2. Используя слайсер, нарезать картофель на кружочки. Чтобы чипсы после жарки во фритюре получились хрустящими, необходимо строго соблюдать толщину нарезки. Не больше 1 мм! Это важно!
  3. Выложить картофельные кружочки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнюю влагу. При помощи бумажных полотенец промокнуть картофель сверху.

  4. В сотейник вылить растительное масло и довести его до кипения.
  5. В кипящее масло небольшими партиями опустить картофельные кружочки и жарить до золотистого цвета, постоянно переворачивая. Важно не пережарить картофель, так как вместо своего обычного вкуса он может легко обрести горелый.

     
  6. Готовые чипсы при помощи шумовки вынуть из кипящего масла и положить на бумажное полотенце. Это поможет удалить излишек растительного масла.

  7. Переложить чипсы в сервировочную тарелку, посолить по вкусу. Подавать чипсы можно как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира. Приятного аппетита!

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Все дети обожают чипсы. Все взрослые знают, что чрезмерное употребление чипсов может навредить здоровью. Вашему вниманию – домашний рецепт этого лакомства: из...
 
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