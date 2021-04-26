БГУИР присоединился к международному проекту Всемирной организации интеллектуальной собственности

Источник материала: ОНТ

Доступ к эксклюзивной информации и возможность быстрее патентовать свои разработки. Белорусский госуниверситет информатики и электроники присоединился к международному проекту Всемирной организации интеллектуальной собственности.





В вузе 26 апреля открыли центр поддержки технологий и инноваций. По сути, это уникальная база данных, которая постоянно обновляется. В открытом доступе её нет, а потому раньше молодым изобретателям приходилось тратить много времени и сил на поиск научной информации. Теперь это займёт всего несколько минут. К тому же, каждый сможет оперативно узнать, насколько уникальна его разработка.

Владимир Рябоволов, генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности: «Выходы на крупнейшие базы патентной информации, это информации о миллионах патентах, мы предоставим возможность нашим коллегам иметь доступ к ним, для того чтобы планировать свою научно-исследовательскую деятельность, определить тренды развития мирового и, второе, смотреть, с точки зрения патентной чистоты, чтобы не было накладок при патентовании результатов интеллектуальной деятельности».

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: «Целевая аудитория пользовательская для центра поддержки, это не только научные сотрудники университета, хотя конечно они будут самыми активными пользователями, но это и профессорско-преподавательский состав, это студенты, прежде всего выпускники, потому что это доступ к современной информации, при этом сам доступ структурирован».

Университет информатики и радиоэлектроники – четвёртый белорусский вуз, который присоединился к проекту Всемирной организации интеллектуальной собственности. Всего в нашей стране работает уже 13 подобных центров. По их количеству на число жителей Беларусь в числе мировых лидеров.

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