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БГУИР присоединился к международному проекту Всемирной организации интеллектуальной собственности
Источник материала: ОНТ
Доступ к эксклюзивной информации и возможность быстрее патентовать свои разработки. Белорусский госуниверситет информатики и электроники присоединился к международному проекту Всемирной организации интеллектуальной собственности.
В вузе 26 апреля открыли центр поддержки технологий и инноваций. По сути, это уникальная база данных, которая постоянно обновляется. В открытом доступе её нет, а потому раньше молодым изобретателям приходилось тратить много времени и сил на поиск научной информации. Теперь это займёт всего несколько минут. К тому же, каждый сможет оперативно узнать, насколько уникальна его разработка.
Университет информатики и радиоэлектроники – четвёртый белорусский вуз, который присоединился к проекту Всемирной организации интеллектуальной собственности. Всего в нашей стране работает уже 13 подобных центров. По их количеству на число жителей Беларусь в числе мировых лидеров.
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Доступ к эксклюзивной информации и возможность быстрее патентовать свои разработки. Белорусский госуниверситет информатики и электроники присоединился к...
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