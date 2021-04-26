Топ-5 пород собак для ленивых владельцев. Милые и неприхотливые!

Источник материала: ОНТ

При выборе четвероногого друга будущие хозяева тратят уйму денег и времени на то, чтобы собака подходила по всем запросам. Но спустя какое-то время люди начинают осознавать, что собака – это не просто лучший друг, который приносит радость и любовь. Собаке нужно много заботы и внимания своих хозяев.

В статье представлены 5 пород собак, которые менее прихотливы и подойдут «ленивым» хозяевам.

1. Левретка



Фото: wikipet.ru

Эта порода собак выводилась первой специально для того, чтобы стать домашними любимцами. Миниатюрные, хрупкие собачки очень интеллигентны и доброжелательны. Они, безусловно, подходят для содержания в квартире. Левретки почти не линяют и не имеют запаха.

Левретки появились еще во времена фараонов. Ум и преданность этих собак позволяли занимать привилегированное положение в те времена.

Уход за такой собакой довольно прост: ежедневные прогулки (но есть возможность приучить к кошачьему лотку), чистка шерсти специальной рукавицей. Частые водные процедуры лучше исключить из-за особенностей кожи. А вот надевать комбинезон или попону в холодную погоду рекомендуется.

2. Бассет-хаунд



Фото: pikabu.ru

Бассет-хаунд переводится как «низкая собака». Форма тела данной породы чем-то схожа с таксой. Они кривоноги, и это не мешает им проявлять отличные охотничьи качества.

Заглянув в историю породы, можно узнать, что она появилась еще во времена Вильгельма Завоевателя. Собаки брались на охоту на мелкую дичь и использовались в поиске трюфелей.

Разведение этой породы началось в Англии в 18 веке. Сейчас бассет-хаунды редко используются, как охотничьи собаки. Но они являются отличными компаньонами. Эта порода обладает ровным и спокойным характером. Содержание собаки не представляет никаких сложностей, но нужно учитывать факт, что бассет-хаунды склонны к рахиту, а также у них уязвимы глаза.

3. Французский бульдог



Фото: proplan.ru

Собаки этой породы имеют небольшой размер и интересную внешность, считаются очень умными и покладистыми. Особый уход за этими питомцами не требуется, в обязательном курсе дрессировке собаки не нуждаются. Французские бульдоги очень любят играть, хоть с виду кажется, что они достаточно неуклюжи.

До сих пор неясно происхождение этой породы. Но есть предположения, что порода была выведена в Англии или Франции. В 19 веке французских бульдогов брали на содержание в основном представители элиты.

Эти собаки очень любят людей и с легкостью идут с ними на контакт. Важно понимать, что у них слабая дыхательная система, поэтому тяжелые физические нагрузки исключаются, как и прогулки в жару.

4. Японский хин



Фото: wikipet.ru

Японский хин – это редкая разновидность карликового спаниеля. Их внешность схожа с игрушечной, но при этом у них огромное чувство собственного достоинства и безмерная преданность хозяину. Собаки этой породы отличаются спокойным покладистым характером и минимальной агрессией.

История говорит о том, что японский хин был выведен 3 тысячи лет назад в Китае. Это доказывают рисунки с их изображением на стенах храмов того времени.

В уходе за этими собаками важно ежедневное расчесывание шерсти, в остальном же все схоже с другими породами. Они очень игривы, но при этом не надоедливы, а их лай напоминает пение.

5. Мопс



Фото: prosobak.com

Считается одной из самых известных пород собак в мире. Их миловидная внешность приводит в восторг окружающих. Они станут отличными компаньонами для занятых людей. Мопсу не нужны активные прогулки, характер собаки этой породы ласковый и добродушный.

Данная порода произошла в Китае более 2 тысяч лет назад. В 17 веке она была под угрозой исчезновения, но королева Великобритании Виктория создала клуб любителей мопсов, что помогло не допустить печального исхода.

Питание для мопсов должно быть особенным, так как они склонны к ожирению. Духота и яркое солнце – враги этой породы. Также возможны аллергии, проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системой.

По материалам сайта pitomec.ru

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