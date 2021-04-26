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В Кремле сообщили о доказательствах заговора против Лукашенко

26.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Кремле сообщили о доказательствах заговора против Лукашенко

Спецслужбы обладают всеми необходимыми доказательствами и признаниями некоторых участников заговора. Это заявил 26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. 


Так он ответил на вопрос о покушении на Президента Беларуси Александра Лукашенко. Специальные службы России в сотрудничестве с коллегами реализовали операцию по пресечению преступных планов по свержению законной власти в Беларуси, отметил Песков.

Разоблачением, информационным резонансом и осуждением общества обернулась «Тишина». Именно так назывался разработанный за рубежом план, по которому заговорщики ставили целью физическую ликвидацию Президента, его семьи и должностных лиц высокого уровня. Затем – захват госучреждений и нейтрализацию мобильных воинских частей. Комитет госбезопасности завершил операцию по пресечению организованной группы, которая готовила государственный переворот в Беларуси. Заговорщики строили свои смертельные планы в спокойной и расслабленной обстановке. В ресторане, за обедом обсуждали физическое устранение Президента, его семьи. Подыскивали дом для похищений и допросов. 

Некоторые детали этого заговора в субботу, общаясь с журналистами, рассказал Президент. 10 миллионов долларов. Такую сумму закладывали в смертельную смету на уничтожение резиденции вместе с Главой государства. Услуги снайпера оценили в один миллион долларов. Заговорщики намеревались организовать противостояние армии и отряда специального назначения. 

Как уже отмечал Президент, материалов по этому делу – предостаточно. Как готовили чёрные списки, подкупали людей и какую роль в этом сыграли Соединённые Штаты? Всё будет показано в эфире ОНТ в ближайшее время.  

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Спецслужбы обладают всеми необходимыми доказательствами и признаниями некоторых участников заговора. Это заявил 26 апреля пресс-секретарь президента России...
 
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