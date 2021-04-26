Гороскоп на 27 апреля: неприятные известия у Овнов, а Львов ждет финансовый успех

Источник материала: ОНТ

Овны окажутся в водовороте событий. День может принести неприятные известия. Это заставит вас несколько иначе посмотреть на проблему. Вечером займитесь тем, что помогает вам расслабиться.

Сегодня Тельцы могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые нарушат ваши планы. Не переживайте, вряд ли это будет что-то действительно серьёзное. День подходит для оздоровительных процедур.

Близнецам звёзды советуют быть благоразумными и не идти на поводу у других людей. Отстаивайте свои интересы и добивайтесь поставленной цели. День подарит вам романтическое настроение.

Раки могут получить надежду на помощь, которая так необходима. Не бойтесь делиться с родными и друзьями своими переживаниями. Посмотрите на проблему с другой точки зрения.

Львы почувствуют себя «на гребне волны» финансового успеха. Вашу деловую хватку заметит руководство. Это принесёт вам значительную прибыль.

Звёзды рекомендуют Девам внимательнее отнестись к своему здоровью. Вовремя начатое лечение улучшит ваше самочувствие. Фортуна на вашей стороне.

У Весов энергичный день. Вы удивитесь своим неординарным решениям и позитивному настроению. Неожиданное приглашение в гости сделает вас объектом внимания.

Скорпионам захочется обновить свой гардероб и приобрести что-нибудь необычное. Родные оценят вашу импровизацию. Посвятите этот день себе: погуляйте на свежем воздухе, посетите магазины.

Стрельцам звёзды советуют не проявлять высокомерие к друзьям и коллегам. Правильное распределение рабочего графика позволит вам сохранить энергию и здоровье.

Козероги смогут наладить сотрудничество с крупными партнёрами. Знакомство с высокопоставленными людьми успешно отразится в будущем. Ваши друзья предложат вам интересный проект.

Водолеям необходимо избегать лишней траты денежных средств. Приберегите свой капитал для ремонта в доме. Не берите кредиты или рассрочки. Вам будет трудно погасить задолженность.

Звёзды рекомендуют Рыбам меньше критиковать своих коллег. Старайтесь избегать лишнего эмоционального напряжения из-за недостатка времени. Любое ваше дело завершится успешно.

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