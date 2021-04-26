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Александр Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель

26.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель

Александр Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель. Президент отметил: нужно выработать завершающую программу возрождения и эффективного использования территорий Полесского радиационно-экологического заповедника и земель вокруг него.


Глава государства напомнил, что об этом уже говорили позавчера в Наровлянском районе, сегодня же – обсуждение конкретных шагов. Так, Александр Лукашенко подчеркнул: страна на практике поняла, каким образом наиболее рационально работать по этому вектору. И сейчас есть окончательное понимание по детальным мерам по возвращении районов к жизни.

Одни из перспективных сфер для развития этих территорий – лесозаготовка и деревообработка. Не останется без внимания и сельское хозяйство, которое занимает значимое место в экономике районов. И уже сегодня было решено вернуться к реализации идеи о железной дороге от Житкович до Ельска. Комплексная же программа по поручению Президента должна быть готова к сентябрю.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель. Президент отметил: нужно выработать завершающую программу возрождения и...
 
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