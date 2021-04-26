В Беларуси разрешили проведение партнерских родов. Но есть определенные условия

Соответствующий приказ Минздрава №443 от 23 апреля 2021 г. утвержден на основе анализа ситуации в странах-соседках по ведению партнерских родов, а также с учетом большого количества обращений граждан. По мнению специалистов, это повлечет за собой значительное улучшение психоэмоционального состояния женщин во время родов.

В связи с пандемией, необходимо соблюдать некоторые условия.

- партнерские роды проводятся при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий по инфекции COVID-19 и в отдельных индивидуальных родильных залах;





- наличие у партнера медицинской справки о состоянии здоровья об отсутствии контакта с инфекционными пациентами не позднее 2-5 дней до даты проведения партнерских родов;





- наличие у партнера отрицательного результата ПЦР-теста на наличие вируса COVID-19, выполненного не позднее 2-5 дней до даты проведения партнерских родов, или отрицательного результата экспресс теста на антиген COVID-19, проведенного партнеру в приемном отделении родильного стационара организации здравоохранения;





- проведение партнеру термометрии и опрос о состоянии здоровья в организации здравоохранения;





- проведение партнером гигиенической обработки рук с использованием антисептического/дезинфицирующего средства для обработки кожи рук перед входом в отделение (родильный зал);





- использование партнером средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинская маска или респиратор), а также иных средств индивидуальной защиты и санитарной одежды в соответствии с правилами внутреннего распорядка организации здравоохранения.





Партнер не допускается для присутствия при проведении партнерских родов в случае невыполнения одного из условий, указанных в приказе, заболевания инфекцией COVID-19 роженицы либо партнера, в случае отнесения их к контактам 1 уровня, при температуре выше 37°С и/или наличии симптомов респираторного заболевания.